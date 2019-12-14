المريخ يعلن عن أول صفقاته الشتوية

الخليج 365 : حسم مجلس المريخ صفقة المدافع البنيني كونو باتري الذي يتوقع وصوله خلال الأيام المقبلة للتوقيع للمريخ في تسجيلات شهر يناير، ويتواجد في كشف الفريق أجنبيين هما المهاجم مايكل والنيجيري ماماني رحماني وفشلا في إثبات أحقيتهما بالمشاركة ولم يظهر مايكل في أي مباراة منذ توقيعه في التسجيلات الماضية.

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