وزير الطاقة : إنتاج الذهب يتراوح ما بين 120 إلى 200 طن سنويا بعائدات بنحو 5 مليار دولار

الخليج 365 :

قال وزير الطاقة والتعدين السوداني، عادل علي إبراهيم ، إن الانتاج السنوي للسودان من الذهب يتراوح ما بين 120 إلى 200 طن ، بعائدات تقدر بنحو 5 مليار دولار.

وأضاف إبراهيم ، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “قضايا التعدين في السودان” بالخرطوم ، اليوم السبت، أن الحكومة لا توفر أية خدمات بمناطق التعدين، على الرغم من أن قطاع التعدين من أكثر القطاعات المنتجة في ظل تراجع الزراعة والصناعة، مشددا على أهمية وجود الحكومة وبسط خدماتها في مناطق التعدين حتى يستفيد الاقتصاد من هذا القطاع.

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وأقر بعدم جاهزية الحكومة بشكل كامل، لاسيما من ناحية السياسات، وبسط الخدمات، لافتا إلى خروج “بنك السودان المركزي” نهائيا من سوق شراء الذهب، ودخول “الشركة السودانية للموارد المعدنية” في شراء الذهب.

ودعا البنوك إلى دخول مجال شراء الذهب الذي سيكون له فائدة عظيمة في الاقتصاد الوطني ، موضحا أن إنتاج التعدين الأهلي يصل إلى أكثر من ثلثي إنتاج البلاد من الذهب.

وأكد أن الحكومة الانتقالية تعمل على تسهيل إجراءات التعدين وتوحيد الرسوم وتبسيطها، مشيرا إلى مشاكل بيئية ناجمة من العمل في قطاع التعدين، والتي يكثر منها شكاوى الأهالي.