سرقة غريبة لكأس دوري جنوب إفريقيا الممتاز قبيل انطلاق المباراة النهائية

الخليج 365:

تمكنت شرطة جنوب إفريقيا من استعادة كأس الدوري الممتاز لكرة القدم، قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة النهائية، المقررة اليوم السبت، بين ماريتزبرج يونايتد، وماميلودي صن داونز.

وذكرت صفحة Africans Got Football” AGF” الإفريقية في موقع “فيسبوك”: “صباح أمس الجمعة، تمت سرقة سيارة بها كأس البطولة، قبل أن يتم استعادتها”.

وأكد الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، أن النسخة التي تعرضت لعملية السرقة هي نسخة مقلده، تستخدم في الأعمال الترويجية للنهائي، وأن النسخة الحقيقية ستصل قبل بداية المباراة مباشرة ضمن حراسة أمنية مشددة.

وتأهل صن داونز للنهائي بعد الفوز على غولدن أروز بهدفين لهدف، وبنفس النتيجة تأهل ماريتزبرج على حساب كايزر تشيفز.

وتقام تلك البطولة بين أندية الدوري الممتاز في جنوب إفريقيا، وتختلف عن كأس جنوب إفريقيا الذي يقام بين جميع الأندية من جميع الدرجات.

RT