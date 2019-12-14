مختصون: التطوير العقارى مكلف ويحتاج لدعم الدولة

اجمع المتحدثون فى برنامج سبت اخضر بقناة النيل الازرق الذى يقدمه بروفسير عبد اللطيف البونى اليوم تحت عنوان”مستقبل التطوير العقارى فى السودان” على اهمية التطوير العقارى بالبلاد خاصة فى ظل الازدياد المضطرد فى السكان.

واكد الاستاذ ذا النون احمد الخليفة مدير السكن الاقتصادى بصندوق الاسكان والتعمير بولاية الخرطوم اهمية الاسكان بالنسبة للمواطن مشيرا الى ان الصندوق بدا بالسكن الشعبى بعد توقف الخطة الاسكانية التى كانت تفتقر للخدمات الضرورية.

واشار بحسب سونا – الى تمدد الصندوق افقيا فى المرحلة الاولى ثم انتقل الى التمدد الراسى عبر الاقتصادى والاستثمارى ممثلا فى الشقق والابراج السكنية المنتشرة فى ولاية الخرطوم.

وانتقد المدير العام للبنك العقارى قرار بنك السودان الصادر فى العام 2014والذى منع بموجبه البنوك من التمويل العقارى واصفا اياه بالمعيب، لجهة تحريك القطاع العقارى للعديد من القطاعات.

واضاف ان التمويل العقارى يحتاج لمبالغ كبيرة مما يتطلب دعم الدولة له.

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من جانبه اوضح الاستاذ ايمن فاروق احمد من شركة شيكان للتامين ان التامين اوجد حلولا لكافة المخاطر التى تحيط بالتطوير العقارى خاصة الانشاءات ومشروعات البنيات التحتية من طرق وكهرباء وغيرها، منوها الى ان السكن اصبح ضرورة لكل مواطن خاصة فى ظل ارتفاع مستوى المعيشة والهجرة من الريف الى المدن.

ودعا فاروق الى رفع سقف التمويل الاصغر، لان الاستثمار العقارى مكلف لكنه امن ولا توجد به مخاطر عالية .

الى ذلك نفى المهندس محمد صلاح محمد من شركة شرم الشيخ للتطوير العقارى نفى سيطرة القطاع الخاص على سوق العقارالذى وصفه بالمعقد مبينا ان صندوق الاسكان قد ساهم بصورة كبيرة فى توفير السكن لشرائح المجتمع كافة.

وعددت مهندس سوسن معاوية مدير التسويق بصندوق الاسكان والتعمير التحديات التى تواجه الصندوق وعلى راسها عدم توفر اراضى لاقامة مساكن عليهامؤكدة وجود 5 الف شقة سكنية حاليا فى القطاع الاستثمارى ، بالاضافة الى مشاكل التمويل الامر الذى جعل الصندوق يلجا للسكن الاقتصادى والاستثمارى لتوفير السكن الشعبى مؤكدة قدرة الصندوق للايفاء بكافة الطلبات المقدمة وفقا لاسبقية التقديم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)