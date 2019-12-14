لينا الشيخ : المرحلة تحتاج لتنسيق لتحقيق السلام للمرأة

أكدت الأستاذة لينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الإجتماعية أن المرحلة تحتاج إلى عمل عاجل وجاد لتنسيق وتعزيز عمليات بناء السلام الجارية لضمان تحقيق السلام المستدام مؤمنة على ضرورة تكاتف جهود الخبراء والناشطين مع مؤسسات الدولة والمفوضيات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين من أجل تحقيق تفهماً ووعياً مجتمعياً واسعاً لإزالة كافة التحديات التي تعيق خطوات تحقيق أمن وسلام المرأة .

وهنأت الوزيرة لدى مخاطبتها اليوم بدار الشرطة ببري ورشة العمل الفنية لمراجعة وتطوير مسودة الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن 1325 (المرأة الأمن السلام) هنأت الحضور بمرور عام على ثورة ديسمبر المجيدة التي قامت لإنهاء الحكم الشمولي الذي استبد بالسلطة لمدة ثلاثين عاماً لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة، جاءت الثورة رافعة لشعارات تطالب ببسط الحرية وتحقيق السلام والعدالة ومنادية بإحترام حقوق وكرامة الإنسان وأكدت على إيقاف الحرب والعمل على بناء السلام الشامل.

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وكشفت بحسب سونا – عن قيام سلسلة من ورش العمل في الولايات لإيجاد آليات التغيير وأمنت على الشراكة بشكل واسع بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني .

في ذات السياق أمن المتحدثون في الورشة على أن المرأة في السودان نشطة وقادرة على القيام بدورها من أجل تحقيق السلام الشامل وأكدوا على أن الخطة الوطنية يتم فيها إدماج للشرائح وعلى أهمية مشاركة المجتمع المدني في تطور وانفاذ الخطة على إمتداد البلاد ولابد من التقييم والمتابعة ودعم الحركات والمنظمات العاملة في مجال المراة ، وقدمت عدد من الدول تجاربها من خلال الورشة.

و تهدف الورشة إلى إبتدار حوار شامل بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجهات الرسمية ذات الصلة بالقرار 1325 من تمليك المعارف الرئيسية حول القرار 1325 والقرارات اللاحقة له وآليات تنفيذه، و تبادل الخبرات والدروس المستفادة من دول قامت بتنفيذ خطة القرار 1325، مساعدة المشاركين من تطوير مجموعة من الإقتراحات العملية التي من الممكن العمل عليها مستقبلاً لتنقيح خطة القرار 1325 لتتلائم وواقع النساء ما بعد الثورة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)