بالفيديو:هجوم وسخرية من حسناء متهمة ب(بكسير الثلج) للكاردينال

استقبح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية الجديدة للمطربة عبير الورد التي تحمل اسم (الكاردينال) موضحين بأنها من قبيل (كسير التلج) الذي يعنى في العامية السودانية كيل المدح والتقريظ من أجل المصلحة والتزلف والتقرب للشخصية الممدوحة.

وحوت الأغنية العديد من عبارات المدح لرجل الأعمال ورئيس نادي الهلال السوداني أشرف الكاردينال المشهور بدعمه للنادي بجانب العديد من الفعاليات و المناسبات الإنسانية حيث يقول مطلع الأغنية:

دا المساح دموع الشقا ..

الكاردينال دا جد بلحقا

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واتهم المتابعون للأغنية بأنها جاءت في سياق المدح من أجل المصلحة (كسير تلج) حيث قال معلق:(الأغنيه جميله لحن وأداء لكن كسير التلج شيييييين) ووافق اخر ما ذهب اليه سلفه حيث ذكر: ( تلج وتطبيل دا المطلع زيتنا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)