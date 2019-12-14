يبدو أن المدرب الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، لا يكل ولا يمل من الحديث عن هدف محمد صلاح الأخير في مرمى ريد بول سالزبورغ الألماني.
واعترف كلوب بالصعوبات التي واجهها المصري محمد صلاح أمام مرمى الخصم، مشيراً إلى أن هذه الصعوبات هي التي جعلت من هدفه أمام الفريق النمساوي، مثيرا على وجه الخصوص.
وأشاد المدرب الألماني، الذي مدد عقده في الانفيلد الجمعة حتى العام 2024، بتحركات صلاح داخل الملعب التي تمكنه من أن يكون دائما حرا، وبفضلها يخلق الفرص، بحسب ما ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.
وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية ) كان ليفربول تمكن من الفوز على مضيفه ريد بزل سالسبورغ بهدفين دون مقابل، وتصدر مجموعته وحجز مكانه في دور الستة عشر في بطولة دوري ابطال أوربا.
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب: لهذا السبب سعيد بهدف صلاح الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.