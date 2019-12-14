كلوب: لهذا السبب سعيد بهدف صلاح الأخير

يبدو أن المدرب الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، لا يكل ولا يمل من الحديث عن هدف محمد صلاح الأخير في مرمى ريد بول سالزبورغ الألماني.

واعترف كلوب بالصعوبات التي واجهها المصري محمد صلاح أمام مرمى الخصم، مشيراً إلى أن هذه الصعوبات هي التي جعلت من هدفه أمام الفريق النمساوي، مثيرا على وجه الخصوص.

وأشاد المدرب الألماني، الذي مدد عقده في الانفيلد الجمعة حتى العام 2024، بتحركات صلاح داخل الملعب التي تمكنه من أن يكون دائما حرا، وبفضلها يخلق الفرص، بحسب ما ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية ) كان ليفربول تمكن من الفوز على مضيفه ريد بزل سالسبورغ بهدفين دون مقابل، وتصدر مجموعته وحجز مكانه في دور الستة عشر في بطولة دوري ابطال أوربا.