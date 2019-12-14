شاهد بالفيديو: أهداف مباراة الترجي و الهلال في كأس العالم للأندية مباراة مثيرة

وشهدت المباراة أفضلية مطلقة للهلال الذي فرض سيطرته على كامل الشوطين وبدأ هجومه مبكراً وتحديداً بعد مرور 3 دقائق فقط حينما تلقى لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو تمريرة رأسية من زميله السوري عمر خربين إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وكاد حارس الهلال عبدالله المعيوف أن يتسبب بولوج هدفٍ في مرمى فريقه حينما تأخر في إبعاد كرة ليخطفها أنيس البدري الذي سددها خارج الشباك.