شاهد بالفيديو: أهداف مباراة الترجي و الهلال في كأس العالم للأندية مباراة مثيرة

التاريخ: 14-ديسمبر-2019
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وشهدت المباراة أفضلية مطلقة للهلال الذي فرض سيطرته على كامل الشوطين وبدأ هجومه مبكراً وتحديداً بعد مرور 3 دقائق فقط حينما تلقى لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو تمريرة رأسية من زميله السوري عمر خربين إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.
وكاد حارس الهلال عبدالله المعيوف أن يتسبب بولوج هدفٍ في مرمى فريقه حينما تأخر في إبعاد كرة ليخطفها أنيس البدري الذي سددها خارج الشباك.
وبحسب موقع (العربية) احتاج الفرنسي غوميز 8 دقائق فقط حتى تمكن من تسجيل الهدف الأول للهلال بعد تلقيه تمريرة من زميله البيروفي كاريليو ليروض الكرة ويراوغ المدافع محمد اليعقوبي ويسددها قوية استقرت في شباك الحارس المعز بن شريفية. وواصل الهلال هجومه وأهدر مهاجمه السوري عمر خربين هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله البرازيلي ادواردو إلا أنه سددها خارج المرمى. وعند الدقيقة 85 اضطر الهلال لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرده لاعبه محمد كنو لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. وحاول الترجي تسجيل هدف التعادل بعدما كثّف هجومه في الدقائق الأخيرة إلا أنه فشل في الوصول إلى مرمى الحارس عبدالله المعيوف لتنتهي المباراة بفوز الهلال بهدف نظيف.
وسيلتقي الهلال أمام نظيره فلامينغو البرازيلي في الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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