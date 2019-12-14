الميرغني يدعو المحافظين للتعاون مع السودان

التاريخ: 14-ديسمبر-2019
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بعث مولانا السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، مرشد الختمية، ببرقية تهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمناسبة فوز حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وعبر مولانا الميرغني في البرقية التي تلقت (سونا) نسخه منها، عن تهانيه بفوز المحافظين، متمنياً لهم التوفيق في قيادة المملكة المتحدة ومتمنياً لشعبها التقدم والازدهار.
وقال تعميم صحفي بحسب(سونا) إن السيد الميرغني أعرب عن تطلعه أن تشهد فترة الحكومة البريطانية الجديدة فتح آفاق جديدة من التعاون المشترك مع السودان.
ودعا إلى إجراء حوار بناء بين السودان والمملكة المتحدة ينتقل بالعلاقات الثنائية بين البلدين من طور الأزمة إلى آفاق التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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