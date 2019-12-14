والد نيمار يكشف تفاصيل جديدة عن قضية ابنه وبرشلونة

كشف والد النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا، تفاصيل جديدة تتعلق بالشكوى التي رفعها نجله على ناديه السابق برشلونة ، للحصول على مستحقاته المالية.

وكانت صحفة “موندو ديبورتيفو”، قد نشرت بأن نيمار رفع دعوى قضائية على برشلونة من أجل دفع 3.5 مليون يورو، وذلك كجزء من راتبه في موسمه الأخير قبل الانتقال إلى باريس سان جرمان في عام 2017.

وأوضحت أن الدولي البرازيلي، اتهم النادي الكتالوني، بالتصرف بسوء نية، والقيام بأعمال انتقامية ضده، بسبب توقيعه مع النادي الباريسي والرحيل عن “البلوغرانا”.

وفي هذا الصدد وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) كشف والد نيمار عن التفاصيل المتعلقة بشكوى نجله، حيث قال في تصريحات لإذاعة “كادينا كوبي” ونقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “القضية قديمة، وكانت منذ غادر اللاعب برشلونة”، موضحا أنه شعر بالأذى خلال هذا التوقيت، مما جعله يرفع الدعوى، في هذا الحين.