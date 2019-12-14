مفوضية السلام: لا إتجاه لزيادة عدد الولايات

التاريخ: 14-ديسمبر-2019
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أكدت الحكومة عدم وجود أي إتجاه لزيادة عدد الولايات، في وقت أعلنت فيه بأن إعلان ولاة الولايات سيتم في غضون الفترة المقبلة.
وقال د. سليمان محمد الدبيلو عضو المجلس السيادي رئيس مفوضية السلام في تصريح بحسب(smc) إن الترشيحات لإختيار أسماء ولاة الولايات المدنيين ما زالت مستمرة، كاشفاً عن عقد إجتماعات مع جهات الإختصاص لإكمال عملية الإختيار.
وأوضح الدبيلو أن بعض الولايات دفعت بأسماء عديدة، مشيراً إلي أن الولاة المدنيين الذين سيتم إختيارهم سيشغلون مواقعهم لفترة مؤقتة إلى حين نهاية الفترة الإنتقالية، ومن ثُّم يتم تعيين ولاة جدد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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