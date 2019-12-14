الدعم السريع يؤكد تعاونه مع لجنة التحقيق في فض الإعتصام

أبدت قوات الدعم السريع إستعدادها للأدلاء بأقوالها إذا ما طلبت منها ذلك في لجنة التحقيق في فض الإعتصام والحضور والتحري مع أي قوة من أفرادها حول الواقعة ، في وقت كشفت فيه عن رصدها جهات تعمل ضمن شبكات للإتجار بالبشر تمهيداً للقبض عليها.

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ودعا العميد ركن جمال جمعة آدم الناطق الرسمي بإسم القوات في تصريح بحسب (smc) أي شخص لديه شهادة أو معلومات سواء كانت إيجابية أو سلبية حول القوة التي قامت بفض الإعتصام، الإدلاء بأقواله للجنة التحقيق دون خوف أو تردد.

وفي سياق منفصل أوضح آدم أن الضبطيات التي تتم في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر تدُل علي حرص البلاد وإلتزامها بمكافحة الظاهرة، كاشفاً عن ضبط (2) ألف و500 مهاجر غير شرعي، كما تم إنقاذ (2) ألف و107 شخص من قبضة المهربين، مشيراً إلى أن التهريب عبر الحدود الشرقية قلّ كثيراً مما كان عليه في السابق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)