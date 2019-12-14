رونالدينيو يصدم ميسي: ليس الأفضل في التاريخ

أكد النجم البرازيلي رونالدينيو أسطورة نادي برشلونة ، أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني لا يمكن وصفه بأنه الأفضل في تاريخ كرة القدم، ولكن أفضليته تقتصر على لاعبي العصر الحالي فقط.

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) رد رونالدينيو على سؤاله عن رأيه في فوز ميسيبالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السادسة في مشواره، قال: “أنا سعيد من أجل ميسي لأنه صديق لي كما أنه بات رمزًا لبرشلونة”.

وأضاف “لا أحب المقارنات لأنه من الصعب تحديد من هو الأفضل في التاريخ فهناك دييغو ماردونا وبيله ولرونالدو. لا يمكنني أن أقول إن ميسي هو الأفضل في التاريخ ولكنه نعم الأفضل في عصره”.