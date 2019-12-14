الجيش يغلق محيط القيادة ويعلن حالة الاستنفار

التاريخ: 14-ديسمبر-2019
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أعلنت القوات المسلحة عن إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة اليوم (السبت) وأوضحت أن الإغلاق يمتد على طول شارع الطابية وجميع الطرق الفرعية المؤدية إليه، ودعت المواطنين لتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق العسكرية بكل الولايات تزامناً مع الإعلان عن موكب “الزحف الأخضر”.
وطبقًا لبيان صادر عن القوات المسلحة بحسب صحيفة اليوم التالي – أمس (الجمعة) ممهور بتوقيع العميد ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ، فإن إغلاق الطرق المؤدية لمقر القيادة العامة يأتي تزامناً مع إعلان بعض الجهات عن تسيير مواكب اليوم (السبت) لم تُعلن عن مساراتها. ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن المناطق العسكرية بكل الولايات، مؤكدة حمايتها لمكتسبات الشعب السوداني وثورته.
وأضاف البيان “تؤكد قواتكم المسلحة على مبدأ حرية التعبير وممارساته السلمية المختلفة، وإن القوات المسلحة ستظل حارساً أميناً لتطلعات الشعب السوداني وعلى مسافة واحدة من أشكال تعبيره وممارسته للديمقراطية والحرية”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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