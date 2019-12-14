التاريخ: 14-ديسمبر-2019 فى : أخبار 36 مشاهدة كشف الصندوق الكويتى للتنمية عن جهود لحماية التجارة البينية للمواشى والحيونات العابرة للحدود بين الدول العربية والأفريقية بالتعاوون مع جمهورية السودان. Advertisements وأوضح د. عبد الرضى بهمن المستشار بالصندوق الكويتى للتنمية بحسب (smc) أن الصندوق يعمل على حماية الثروة الحيوانية بالمنطقة العربية عبر المشاريع التى تمولها المنظمة العربية للإنتاج الزراعى. وأكد بهمن إستمرار التعاون مع السودان فى الأنشطة والمشروعات التى تم الاتفاق و العمل عليها فى إطار دعم التنمية والبنيات الأساسية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعاون بين السودان والصندوق الكويتي لحماية التجارة البينية للماشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.