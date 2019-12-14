تعاون بين السودان والصندوق الكويتي لحماية التجارة البينية للماشية

التاريخ: 14-ديسمبر-2019
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كشف الصندوق الكويتى للتنمية عن جهود لحماية التجارة البينية للمواشى والحيونات العابرة للحدود بين الدول العربية والأفريقية بالتعاوون مع جمهورية السودان.
وأوضح د. عبد الرضى بهمن المستشار بالصندوق الكويتى للتنمية بحسب (smc) أن الصندوق يعمل على حماية الثروة الحيوانية بالمنطقة العربية عبر المشاريع التى تمولها المنظمة العربية للإنتاج الزراعى.
وأكد بهمن إستمرار التعاون مع السودان فى الأنشطة والمشروعات التى تم الاتفاق و العمل عليها فى إطار دعم التنمية والبنيات الأساسية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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