جارة رونالدو تكشف تفاصيل حياته.. سيارات رياضية و”صمت تام”

كشفت إحدى جارات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، تفاصيل تتعلق بحياة “الدون” بعدما انتقل من العاصمة الإسبانية مدريد، ليعيش في تورينو بإيطاليا.

ويعيش “الدون” في فيلتين متصلتين، على قطعة أرض تصل مساحتها إلى 4747 متر مربع، في حي يقطنه “النخبة” بتورينو شمال ايطاليا ، ومن بينهم عدد من زملائه في يوفنتوس، إلى جانب رئيس النادي الإيطالي أندريا أنييلي.

وكشفت إليزابيث بوريل، ابنة فيليس فارفالينو بوريل، الذي لعب في صفوف يوفنتوس في ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين وحقق معه العديد من البطولات، وتوفى في عام 1993 في نفس المنزل الذي تقيم فيه ابنته الوحيدة الآن، مع صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية، عن تفاصيل حياة رونالدو في تورينو.

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) قالت بوريل بأن رونالدو جار مثالي، لا يتسبب في إزعاج جيرانه، وأضافت: “هناك صمت تام، لا توجد حفلات، لم أر قط أي سيارات لهم تمر عبر طريقنا الخاص”، حسبما نقلت صحيفة “آس” الإسبانية.