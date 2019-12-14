لجنة لتصفية المؤتمر الوطنى وحل مجالس النقابات

أصدر رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال الفريق ركن ياسر عبد الرحمن العطا قراراً الجمعة بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول. وقرار آخر بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”،ستضم اللجنة ممثلين لوزارات الدفاع والداخلية والعدل والحكم الاتحادي والمالية والتخطيط الاقتصادي وجهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع وبنك السودان المركزي وديوان المراجعة القومي.

Advertisements

ونص القرار على أن تختص اللجنة باستلام وحجز الأصول الثابتة والمنقولة كافة (دور، عقارات، أراض، عربات، آليات) الخاصة بحزب المؤتمر الوطني بالعاصمة والولايات واستلام وحجز أرصدة وأموال الحزب والاطلاع علي الوثائق والمستندات كافة التي تعين اللجنة في تنفيذ المهام.

وأصدر العطا أيضا قراراً بحل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية لسنة 2004، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.

ونص القرار على حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة بأسمائهم وحظر التصرف فيها.

وأمر القرار بتعيين لجان لتسيير شؤون النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل وتصريف أعمالها الضرورية والإعداد للجمعية العمومية لهم، ومراجعة النظم الأساسيه واللوائح والقوانين “لتتوافق مع ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي”، ومراجعة الحسابات المالية بواسطة المراجع العام لجمهورية السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)