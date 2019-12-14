مدير عام الشرطة يتعهد بملاحقة تجار العملة وتحويلهم إلى القضاء

التاريخ: 14-ديسمبر-2019
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تلقى الدكتور مزمل أبو القاسم رئيس تحرير صحيفة (اليوم التالي) رداً مكتوباً من الفريق أول شرطة عادل بشاير، مدير عام قوات الشرطة، تعهد فيه بفرض هيبة الدولة وملاحقة تجار العُملة وتوقيفهم وتحويلهم إلى القضاء، لمنعهم من تخريب الاقتصاد الوطني.
وذكر بشاير في رسالته بحسب صحيفة اليوم التالي – ما يلي: “اطلعت على عمودكم الهادف والذي يحمل عنواناً أنيقاً، وما ورد فيه جدير بالاهتمام، وكان مصدر نقاش طويل وتم الاتفاق على إنجاز عمل كبير يعيد هيبة الدولة، وختم رسالته قائلاً: “لك الشكر والتقدير وهكذا تعودنا مثل هذه الرسائل الهادفة من قلمكم الأنيق”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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