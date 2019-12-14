ارهاب نظامي بسكين ونهب موبايله بام درمان

التاريخ: 14-ديسمبر-2019
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أقدم “3” متهمين على ارهاب نظامي بالسكين وقاموا بنهبه موبايل مع تهديده بالسلاح الابيض وفور ابلاغ شرطة الصناعات امر رئيس القسم شعبة مباحث ام درمان شمال باجراء اللازم للقبض على المتهمين.
وانتشرت مباحث ام درمان شمال ووفقاً للدار بدات في البحث عن اوكار المتهمين للقبض عليهم وحينما جانت ساعة الصفر تمكنت شعبة المباحث من القبض على المتهمين الثلاثة وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 175 واسترداد الموبايل المسروق وتم ايداع المتهمين بالحراسة وجار التحري معهم لتقديمهم للعدالة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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