ارهاب نظامي بسكين ونهب موبايله بام درمان

التاريخ: 14-ديسمبر-2019 فى : حوادث 163 مشاهدة أقدم “3” متهمين على ارهاب نظامي بالسكين وقاموا بنهبه موبايل مع تهديده بالسلاح الابيض وفور ابلاغ شرطة الصناعات امر رئيس القسم شعبة مباحث ام درمان شمال باجراء اللازم للقبض على المتهمين. Advertisements وانتشرت مباحث ام درمان شمال ووفقاً للدار بدات في البحث عن اوكار المتهمين للقبض عليهم وحينما جانت ساعة الصفر تمكنت شعبة المباحث من القبض على المتهمين الثلاثة وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 175 واسترداد الموبايل المسروق وتم ايداع المتهمين بالحراسة وجار التحري معهم لتقديمهم للعدالة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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