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الشرطة تحقق في مقتل فتاة بولاية الجزيرة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 14-ديسمبر-2019

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الشرطة تحقق في مقتل فتاة بولاية الجزيرة

تحقق شرطة مدني جنوب في وقائع البلاغ الذي تقدم به احد المواطنين افاد فيه بان مجهولاً قام بالدخول الى منزل ابنة شقيقته البالغة من العمر احدى عشر عاما وتمكن من قتلها بالسكين واختفى عن الانظار.

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وبحسب الدار قامت الشرطة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بتحويل الجثة لتوقيع الكشف الطبي عن اسباب الوفاة وتدوين بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي.
الخرطوم: |(أخبار الخليج 365)

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