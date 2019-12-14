أخيراً.. ندى القلعة تحقق أمنية (الحبوبة) وتزورها بمنزلها

زارت الفنانة ندى القلعة أمس الأول (الجدة) التي خاطبتها عبر فيديو قصير وأبدت دعمها اللامحدود لها، كما عكست (الجدة) خلال ذلك الفيديو القصير كمية هائلة من مشاعر الحب تجاه الفنانة الجماهيرية، كاشفة في ذات الوقت عن سعيها الدؤوب للقاء ندى ولكن دون فائدة، لتحقق ندى أمنيتها وتزورها بنفسها في منزلها وتغني لها وسط أبنائها وأحفادها.

هذا وقد شهد فيديو (الجدة) انتشاراً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي، كما تم تداوله في عدد من القروبات الفنية ولعل ذلك ما أسهم في وصوله للفنانة التي لم تتردد في اتخاذ القرار والبحث عن عنوان (الجدة) قبل الوصول إليها فعلياً أمس الأول.

بالمقابل، تحظى القلعة بحسب صحيفة السوداني، بمحبة كبيرة بين كبار السن، والذين يشكلون نسبة مقدرة من جمهورها، وعن هذا قال عدد من النقاد الفنيين في أوقات سابقة أن القلعة استطاعت الوصول لتلك الشريحة بسلاسة عقب ترديدها لأغنيات الحماسة التي تحمل عدداً من المفردات القديمة التي غابت عن التداول، مما خلق نوعاً من الحميمية بينها وكبار السن الذين وجدوا في أغنياتها تلك متنفساً لهم، إضافة إلى تعبير تلك الأغنيات عنهم بشكل مباشر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)