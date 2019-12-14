مطاردة تنتهي بكسر قدم ويد سارق موبايل

التاريخ: 14-ديسمبر-2019
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دونت شرطة الخرطوم شرق بلاغاً من احد افراد الشرطة افاد فيه بان احد المتهمين قام يخطف موبايل من فتاة بالقرب من مول عفراء .
وبحسب الدار، اثناء مطاردته قام بالقفز من اعلى النفق مما ادى الى اصابته بكسر في اليد والقدم اليسرى لتقوم الشرطة باسعافه الى المستشفى تحت حارسة الشرطة وتدوين بلاغ في مواجهته بحادثة نهب الموبايل.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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