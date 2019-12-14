معتز صباحي في حفل ذكرى إعلان الاستقلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اكمل الفنان معتز صباحي استعدادته لحفله القادم الذي يعد الاكبر له خلال العام المنصرم، وقد اعد صباحي باقة من اشهر اغنياته، الى جانب اغنيات جديدة تقدم لاول مرة. وحبسب آخر لحظة، الحفل يستضيفه استاد المريخ بام درمان يوم 19 الشهر الجاري بالتزامن مع احتفالات البلاد بذكرى اعلان الاستقلال من داخل البرلمان وذكرى ديسمبر المجيدة. المادة السابقة حكم الهلال والترجي .. يمتلك سمعة سيئة ويطلق عليه لقب “السفاح” !

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