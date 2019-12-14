حكم الهلال والترجي .. يمتلك سمعة سيئة ويطلق عليه لقب “السفاح” !

الخليج 365 :

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم التشيلي روبرتو توبار بإدارة لقاء الهلال والترجي التونسي، اليوم السبت، ضمن أولى مباريات الفريقين في كأس العالم للأندية. وشارك صاحب الـ41 عاما في واحدة من أشهر فضائح تشيلي في موسم 2012-2013، عندما تم توقيفه لمدة 8 أشهر، بعد مشاركته في تكوين منظمة سرية للمراهنات بحضور عدد كبير من الحكام ، بحسب العربية نت . إلا أنه عاد إلى التألق بعد انتهاء فترة إيقافه، وتمكن من الحصول مجددا على الشارة الدولية، ونجح في أن يتحول إلى حكم متميز دوليا بعدما عاد بأداء جيد. ويشتهر الحكم التشيلي بإشهار البطاقات الصفراء، ويطلق عليه لقب “السفاح”. ويعتبر التشيلي من الحكام المشهورين في أميركا الجنوبية، إذ أشرف على العديد من المباريات الهامة في عدة بطولات قارية ودولية، وعلى الرغم من تميزه في مجال التحكيم، إلا أنه يمتلك سمعة سيئة أثرت كثيراً على مشواره التحكيمي في سنوات سابقة.