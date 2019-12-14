أزمة فنية كبرى تواجه أبو عنجة أمام الأمل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سيكون الجهاز الفني للمريخ أمام مأزق صعب للغاية في مباراة الفريق أمام الأمل غدا لحساب الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على ملعب مدينة عطبرة ويفقد المريخ جهود جميع المدافعين في كشف الفريق ويغيب صلاح نمر وحمزة داود للإصابة وأمير كمال للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الملونة، في حين يغيب عماد الصيني لوجوده مع المنتخب الوطني بأوغندا.

ولن يكون أمام جمال أبو عنجة خيار سوي إعادة ضياء الدين محجوب ونيلسون لازغيلا ليشغلا وظيفة متوسط الدفاع في المباراة وهو ما سيخلق لأبو عنجة أزمة في محور الإرتكاز الذي يوجد فيه محمد الرشيد فقط وسيستعين أبو عنجة بالتكت ليدخل المباراة بلا مدافعين أو محور ارتكاز على مقاعد البدلاء.

وبالمقابل سيدخل الأمل المباراة بصفوف مكتملة بعد أن رفض مندوب الفريق إطلاق سراح أي لاعب للمنتخب مبينا أن فريقه مواجه بمباريات صعبة في الدوري الممتاز ولن يطلق سراح أي لاعب لصقور الجديان في الوقت الذي أبدى فيه مندوب المريخ مدثر خيري مرونة واضحة مؤكدا أن نجوم المريخ رهن إشارة المنتخب. واختار المدرب محمد موسى عماد الصيني اللاعب الجوكر في صفوف المريخ وغيبت الإصابة نمر الذي فشلت كل المحاولات لإلحاقه بالمباراة ولم يرافق بعثة الفريق التي غادرت صباح اليوم إلي مدينة عطبرة ورافقها أمير كمال للمؤازرة والتشجيع والوقوف مع زملائه.