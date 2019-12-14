إقتصادية: إعادة ترتيب الموازنة حال دعم إيفاء المانحين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دعت المدير العام للإدارة العامة التمويل الخارجي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الأستاذة فاطمة حسن بضرورة ربط الموازنة بسياسات واقعية، وقالت من حق الوحدات أن تتسآل عن حقها في الموازنة بأخذ قيمة المشروعات المرصودة، وشددت خلال تقديمها محاضرة حول مراحل عرض الموازنة العامة للدولة في الدورة التدريبية للإعلاميين الاقتصاديين ببرج المالية بحسب (سونا)، بضرورة أن يتحمل الجميع إنفاذ البرامج والمشروعات في الموازنة إلا أنها أضافت قائلة (قد تكون هناك مهددات أخرى كعدم توفير التمويل الكافي) مقرة بوجود بعض الإخفاقات من وكيل أو وزير في ظل غياب المحاسبة مشيرة لمعالجة الأمور بالفصل في كثير من الأحيان، مستشهدة بالوضع الطبيعي في العالم بوجود تنسيق محكم بين البرلمان والمراجع العام (آلية واحدة)، وأرجعت الإخفاقات لعدم تعيين المهارات والتركيز على الشخص المناسب في المكان المناسب، وطالبت فاطمة بضرورة تقديم الثناء والإشادة للوزراء الذين حققوا إنجازات كبيرة وشددت بأهمية المراجعة العامة والمحاسبة وعدم التعتيم الإعلامي في ظل دولة القانون.

وطالبت فاطمة الجميع بالتفاؤل بموازنة 2020م في معالجة الوضع الاقتصادي الراهن وتوقعت أن تحقق مشاركة رئيس مجلس والوزراء ووزير المالية في اجتماعات صناديق النقد والتنمية الدوليين والآثار الإيجابية عن الدعم المتوقع أيضاً من مخرجات اجتماع أصدقاء السودان، وبررت عدم إعلانهم عن مبلغ محدد للدعم خلال الاجتماع لمزيد من التنسيق بين المانحين.

وقالت فاطمة إن الموازنة تحتاج في الربع الأول لزيادة وتقوية المعينات التي تحقق الإيرادات، وأوضحت أن دعم الأصدقاء في أبريل خطوة جيدة إلا أنها لوحت بحججهم على السودان في ظل وجود عقوبات اقتصادية لم ترفع كلياً فضلاً أن السودان مازال في قائمة الدول الراعية للإرهاب مطالبة بالصبر على الوعود الخارجية لدعم الموازنة العامة للدولة، وأضافت في حال عدم الإيفاء بالدعم موازنة 2020 جاهزة ومحسوبة يمكن يعاد ترتيبها حسب الأسبقيات وعدم الحياد عن أهداف الثورة.