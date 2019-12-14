أبشر يؤكد دعمه لصغار منتجي الثروة الحيوانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية دكتور علم الدين عبد الله أبشر دعمه لصغار منتجي الثروة الحيوانية بشرق النيل بتوفير الخدمات البيطرية للحفاظ على صحة الحيوان وزيادة الإنتاج.

واطلع أبشر خلال لقائه اليوم بحسب (سونا)، بالوزارة بوفد منتجي الثروة الحيوانية بشرق النيل برئاسة العمدة الصديق يوسف أحمد بلال، على المشاكل والمعوقات التي تواجه القطيع بالمنطقة.

وقال أبشر إن أولى اهتمامات وزارته خدمة المنتج والمربي باعتبارهما شريكان أصيلان في العمل وهما المالك الحقيقي للثروة الحيوانية، وأضاف أن ثورة ديسمبر جاءت من أجل تحقيق مطالب المواطنين، وقال “نحن في حكومة الفترة الانتقالية كل همنا تخفيف العبء المعيشي عن المواطنين”، وأكد اهتمامه بصغار المنتجين ومربي الماشية ودعمهم غير المحدود لتسهيل سبل كسب العيش وزيادة الإنتاج.

من جهته طالب العمدة الصديق بمد الولاية بالخدمات البيطرية وإنشاء حظائر لإيواء الحيوان، وأكد أن المواشي بالمنطقة سليمة ومعافاة وذات إنتاجية عالية من الألبان، مؤكداً استعدادهم للتعاون مع الوزارة وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بالثروة الحيوانية.