شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال المدير الفني النجم الساحلي الاسباني كارلوس جاريدو انه يرفض التقليل من شان الهلال او الاستعانه به بعد خسارته بهدفين أمام الأهلي المصري وقال في تصريحات اذاعية انه تابع جزء من مباراة الفريق الأخيرة أمام الأهلي المصري وأشار إلى أن الأزرق يعاني من مشاكل،(تكتيكية) وأضاف أن مواجهة النجم الساحلي والهلال أصبحت مكرره لذلك سيلعب الجميع بحذر وقال (نحن نريد الفوز على ارضنا وهذا يجعلنا أقرب للتاهل قبل رحلة السودان لأداء مباراة الجولة الرابعه.

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كانت هذه تفاصيل خبر . مدرب النجم الساحلي يقول (الهلال السوداني يعاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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