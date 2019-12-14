السيادي: تشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان إصدار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قرارها رقم (1)، بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وقال الفكي في القرارات التي اطلع عليها “تاق برس” إن للجنة التي أُسندت رئاستها للمحامي طه عثمان إسحاق، اختصاصات واسعة، وستعمل على استلام وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من “دور، وعقارات وعربات، وآليات” كانت مملوكة للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد.

وأصدرت اللجنة أيضاً بحسب الفكي قرارها رقم (2) والقاضي بحل المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين.

كما أصدرت أيضاً قرارها رقم (3) والقاضي بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل. ويشمل القرار حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المُنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، كما قضى القرار بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المُنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.

وبموجب القرار حسب الفكي يحقُّ للجنة حجز العقارات المُسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرّف فيها.

وقال إن السند الذي تقدمه لجان المقاومة والثوار الأحرار، هو خير معين للحكومة الانتقالية، لتتمكّن من إنجاز مهامها التي أُسندت إليها.

وأضاف “لن يمرّ علينا اليوم الذي يتزامن مع ذكرى انطلاق الحراك الثوري، دون أن نخطو نحو التخلص من بقايا النظام السابق، ونكمل نضالات الأجيال المتعاقبة منذ نحو ثلاثة عقود، لبناء سودان حرٍّ ونزية تسوده قيم العدالة، وتتحرّك فيه عجلة البناء والتنمية من أجلنا جميعاً”.

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