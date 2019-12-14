الفنان فتحي حسين يقاضي الفنانين الطيب مدثر وطلال حلفا

أكد الفنان فتحي حسين أنه سيشرع في مقاضاة الفنان الطيب مدثر وذلك بسبب ترديده لأغنية العزيزة دون أخذ الإذن منه، وأوضح فتحي حسين لمصادر، “سجلت أغنية (العزيزة) سنة 1975 بعد أن تنازل عنها لشخصي كاتبها الشاعر الراحل سعد الدين إبراهيم وكانت اسمها (حروف للعزيزة) بمعنى لدى تنازل من الشاعر والملحن ولا يحق لأحد التصرف فيها”، مبيناً: (رددها الفنان الطيب مدثر واشتهر بها وكأنها ملكه دون أن يستأذن مني لذلك سأقاضيه وكذلك سأقاضي الفنان طلال حلفا الذي ظل يرددها أيضاً دون أخذ إذن مني وكذلك قناة أم درمان)، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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