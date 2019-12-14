جثة لرجل داخل خور بالازهري

التاريخ: 14-ديسمبر-2019
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تلقت شرطة الازهري غرب بلاغات من احد المواطنين افاد في بلاغه بالعثور على جثة رجل داخل خور بمنطقة الازهري بالخرطوم وبعد تلقي الشرطة للبلاغ تحركت عربة مسرح الحادث التي قامت باجراء المعاينات الاولية.
وبحسب الدار، اتضح بان الجثة لرجل في العقد الثالث من العمر ولا توجد آثار واضحة لاصابات لتقوم الشرطةبتحويل الجثة للمشرحة لتحديد اسباب الوفاة كما باشر المتحري في متابعة الاجراءات للتعرف على هوية المتوفي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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