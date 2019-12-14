(رؤيا منامية) تهدد استمرار (البندول) في الوسط الفني

كشفت مصادر مقربة من الفنان الشاب أحمد فتح الله عن التحول الكبير الذي طرأ على شخصية ذلك الفنان عقب رؤيا منامية ربما كانت هي السبب الرئيسي في اعتزاله الفن بشكل نهائي.

وزادت المصادر أن التحول الكبير في شخصية فتح الله الشهير بـ(البندول) وضح جلياً من خلال ابتعاده عن كل ما يثير الجدل، ومفارقته لعدد من أصدقائه القدامى الذين كانوا يؤثرون عليه بشكل سلبي، إضافة إلى زيارته الأخيرة لبيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة قبل العودة مؤخراً للبلاد.

بالمقابل، فاجأ فتح الله جمهوره في آخر حفلاته بالمسرح القومي وهو يردد إحدى المدائح النبوية بصوت جميل وإحساس مختلف تماماً، وهو ما جعل جمهوره يتجاوب معه بشكل كبير، ويطالبه بعضهم بإصدار اليوم خاص بالمدائح النبوية، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)