الفنانة جواهر: قدمت رقص تعكس تراث السودان وتغنيت للخندقاوي..!

أوضحت الفنانة جواهر بأن الرقص الذي قدمته خلال حفلها الأخير الذي أحيته في القراند عبر ليالي البروف هو رقص متنوع لعكس تراث السودان في مناطق مختلفة. وأكدت جواهر خلال بحسب صحيفة السوداني، (لقد كان الغرض من الحفلات دعماً للسياحة في السودان) وذلك من خلال الحفل الجماهيري الأول الذي اقامته بمسرح مهيرة بالولاية الشمالية دنقلا، فيما أكدت جواهر بأنها تغنت لرجل الأعمال صابر شريف الخندقاوي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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