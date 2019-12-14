وفاة متهم داخل الحراسة والتحريات تكشف الاسباب

التاريخ: 14-ديسمبر-2019
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تابعت مصادر، حادثة وفاة احد المتهمين داخل قسم الشرطة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بتحويل الجثة الى المشرحة لتحديد اسباب الوفاة .
وبحسب الدار ومن خلال التحريات اتضح بان المتوفي كان قد دحل الى احد المنازل وادى ذلك الى قيام المتهمين بضربه وحجزه ودون له بلاغ وبالقبض على المتهمين اكدوا الواقعة لتقوم الشرطة بتدوين بلاغات في مواجهتهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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