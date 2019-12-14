وفاة متهم داخل الحراسة والتحريات تكشف الاسباب

التاريخ: 14-ديسمبر-2019 فى : حوادث 32 مشاهدة تابعت مصادر، حادثة وفاة احد المتهمين داخل قسم الشرطة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بتحويل الجثة الى المشرحة لتحديد اسباب الوفاة . Advertisements وبحسب الدار ومن خلال التحريات اتضح بان المتوفي كان قد دحل الى احد المنازل وادى ذلك الى قيام المتهمين بضربه وحجزه ودون له بلاغ وبالقبض على المتهمين اكدوا الواقعة لتقوم الشرطة بتدوين بلاغات في مواجهتهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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