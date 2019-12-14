تكريم سفير السلام دوشكا

اعلنت مجموعة مبادرات شبابية عن تكريم سيدي دوشكا يوم 22 ديسمبر الجاري، في احتفالية كبرى تستضيفها مدينة بورتسودان في حضور عدد من رموز وقيادات المجتمع السوداني. وفقاً لآخر لحظة، هذا التكريم تقديراً لما قدمه من فن رسالي، واسهاماته العديدة في الكثير من الاعمال الوطنية والانسانية، والدور الكبير الذي ظل يلعبه في ارساء دعائم السلام والتعايش السلمي في ولاية البحر الاحمر وولايات السودان قاطبة.

الخرطوم: (وش نيوز)

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