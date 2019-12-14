ضبط (589) قندول حشيش بالجلابي شرق دارفور

ضبطت قوات الدعم السريع بشرق دارفور (589) قندول حشيش ببوابة الضعين والجلابي.
وثمن مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي أحمد طاهر عثمان، دور الأجهزة الأمنية في رصد ومتابعة الجرائم، وأشاد بقوات الدعم السريع وتمكنها من ضبط المخدرات والمتهمين، وأكد أن القوات ستكون بالمرصاد.
وأشار أحمد ليقظة القوات النظامية ورصدها لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة واستقرار المواطن، واعتبر أن الضبطية تؤكد مدى مراقبة القوات النظامية لما يهدد الاقتصاد المحلي والقومي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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