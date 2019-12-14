حكمت المحكمة الجنائية الخاصة، بالتحفظ على الرئيس المعزول “عمر أحمد البشير”، لمدة عامين في الإصلاح الإداري ومصادرة الاموال المضبوطة، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).
وكانت هيئة الدفاع عن البشير قد استأذنت القاضي قبل النطق بالحكم بسؤال المتهم إن كانت له أسباب مخففه للحكم، ورفض التقدم بأي أسباب مخففة للحكم (قبل النطق) به، ولو كان الإعدام غير انه ضابط أعلى لقوات الشعب المسلحة.
ياتي ذلك متزامناً مع انطلاقة تظاهرات منددة بسياسات الحكومة الانتقالية بالعاصمة السودانية الخرطوم، السبت، قبل ساعات من صدور الحكم على الرئيس المعزول عمر البشير.
وأفاد مراسل الأناضول، أن المحتجين حملوا الأعلام الوطنية وشعارات “الزحف الأخضر”، ورددوا شعارات ضد العلمانية.
ونشر الجيش جنوده أمام مقر القيادة العامة، وأغلق الطرقات المؤدية إليها، وقال في بيان له عشية الموكب بانه سيقف على مسافة واحدة من أشكال تعبير وممارسة الشعب للديموقراطية والحرية .
ومنذ أسبوع تصاعدت دعوات من قبل أحزاب وتيارات إسلامية، للمشاركة في موكب احتجاجي السبت، للضغط على الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك لتقديم استقالتها.
وتنوعت الأسباب التي أوردتها تلك الأحزاب للمشاركة في الاحتجاج، منها الاعتراض على سياسات الحكومة التي قالوا إنها “انصرفت إلى الصراعات الحزبية، وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة معادية للقيم والهوية السو
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : النطق بالحكم على البشير، بعد رفضه التقدم بأي أسباب مخففة للحكم ولو كان الإعدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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