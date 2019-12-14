احتفال سوداني بالثورة في بريطانيا

تحتفل مجموعة دعم الثورة والسودانيين في مدينة بيرمنجهام ببريطانيا، السبت القادم، بذكرى ثورة ديسمبر المجيدة عبر حفل كبير تحت شعار “ماشين في السكة نمد”. ويشارك احياء الحفل بحسب آخر لحظة الفنان عاطف انيس والفنانة نهى عجاج والشاعرة آمنة نوري، كما يشارك الروائي العالمي عبد العزيز بركة ساكن والكابتن هيثم مصطفى ويقدم الحفل الاعلامي الطيب عبد الماجد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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