القلع: (البكاء ما في ليهو داعي)

فرغ المطرب الشاب عبد العزيز القلع عبد الحفيظ من اللمسات النهائية لاغنية جديدة اختار لها اسم “البكاء ما في ليهو داعي”، صاغ كلماتها ولحنها الشاعر والملحن المعروف مهدي مصطفى. عبد العزيز القلع قال وفقاً لآخر لحظة،ان العام الجديد سيشهد تقديمه لعدد من الاعمال الغنائية الجديدة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين، بالاضافة الى اطلالته في عدد من الفضائيات للكشف عن خطته الفنية القادمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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