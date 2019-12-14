هاجر كباشي تعود بالكمان والعود

تعود للبلاد الايام القادمة الفنانة هاجر كباشي بعد غياب لاكثر من “10” اعوام باستراليا وقد ظلت هاجر طوال اغترابها في حالة تواصل مستمرة مع زملائها وزميلاتها في الوسط الفني، وقد عبرت هاجر في كثير من المناسبات ومن خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمها ومساندتها للثورة واحيت الكثير من الحفلات في مدن استراليا احتفالا بها.

وبحسب آخر لحظة من المتوقع ان تطل هاجر على جمهورها في حفل جماهيري كبير مساء يوم 31 ديسمبر الحالي بالخرطوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)،