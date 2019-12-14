“حميدتي” يرأس اجتماعاً مطولاً لبحث خلافات “الثورية” و”التغيير”

إلتأم في وقت متأخر من ليل أمس الأول الخميس اجتماع مطول برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي، رئيس وفد الحكومة لمفاوضات جوبا الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ضم عدداً من قيادات الجبهة الثورية “مالك عقار، التوم هجو، منيى أركو مناوي ومحمد داؤود بنداك”، ومن “الحرية والتغيير” عضوي المجلس السيادي محمد الفكي سليمان ومحمد حسن التعايشي، بجانب إبراهيم الشيخ، ناقش الخلافات بين “الثورية” و”الحرية والتغيير”.

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وقال القيادي بـ”الثورية” رئيس حركة تحرير كوش محمد داؤود بنداك في تصريح صحفي بحسب صحيفة الصيحة، إن الاجتماع تناول القضايا الخلافية بين “الجبهة الثورية” و”الحرية والتغيير” التي شملت آلية اتخاذ القرار في “الحرية والتغيير” وشروعها في تعيين الولاة وتحديد سقف زمني لتكوين المجلس التشريعي، الأمر الذي يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ الموقع بجوبا أكتوبر الماضي، ووصف بنداك الاجتماع بأنه كان ناجحاً وتناول القضايا بشفافية ووضوح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)