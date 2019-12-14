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تفادياً لـ (الانقلابات).. مطالبات بتحالف مع المكون العسكري

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 14-ديسمبر-2019

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تفادياً لـ (الانقلابات).. مطالبات بتحالف مع المكون العسكري

طالب القيادي بقوى الحرية والتغيير جعفر حسن عثمان بالتحالف مع مكون عسكري قوي لمواجهة تحديات الفترة الانتقالية وتفادي المحاولات الانقلابية.

 

وقال جعفر عثمان بحسب تصريحات اعلامية انه لا بد من توازن قوي حتى لا يحدث اي اختلال لميزان قوى الثورة، مبينا ان وجود الجيش والدعم السريع سيرجح الكفة، واضاف “لو خلينا اي واحد براهو مشكلة واذا اختلفوا مشكلتين” وتابع “حتى الآن الجيش فيهو كيزان وحيقبلبوها في يومين”.

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ووجه جعفر حسن عثمان رسالة مفادها ضرورة المسارعة بتعيين ولاة مدنيون مكلفون من اجل اكمال التغيير بالولايات حتى الوصول الى اتفاق شامل مع قوى الكفاح المسلح.

 

وأقر حسن بحسب آخر لحظة بوجود خلافات واختلافات في الرأي بين مكونات الحرية والتغيير، وتوقع حسن قيام تحالفات جديدة داخل قوى الحرية والتغيير، بدلا عن التحالفات القائمة التي تضم كتل قوى الاجماع الوطني، نداء السودان، التجمع الاتحادي، المهنيين، قوى المجتمع المدني.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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