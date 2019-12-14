نجل الترابي يكشف تفاصيل أحداث مسجد “سيدة سنهوري”

كشف نجل زعيم المؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي “محمد عمر” تفاصيل الاشتباك بينه وأحد ممثلي لجان المقاومة، وقال إن ما حدث بمسجد “سيدة سنهوري” أمس من مشاجرة مع أحد ممثلي لجان المقاومة لا علاقة له بالوقوف ضد مسيرة الزحف الأخضر المزمعة اليوم.

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وأوضح الترابي بحسب صحيفة الصيحة، أن الرجل المذكور اعتاد أن يسيء للراحل شيخ حسن الترابي في عدة منابر، وظل يردد أن تاريخ المنشية أسود ويجب تصحيحه، وأضاف بأنه ذهب للرجل وطلب منه تقديم رسالته دون المساس بشخصية الوالد أو توجيه اتهام له، فما كان منه إلا وأن أصر في توجيه الإساءات للشيخ الراحل واتهمه بالكذب مما أدى لتفاقم الأمر والاشتباك بالايادي، وأكد محمد عمر أنهم من مناصري الثورة “ومن ناسها”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)