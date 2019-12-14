حجم الاستثمار العربى بولاية نهر النيل أكثر من 3 مليار دولار

الخليج 365 : بلغ جملة رأس المال المستثمر من قبل واحد وعشرون دولة عربية فى القطاع الزراعى بولاية نهر النيل فى مساحة اثنين مليون فدان اكثر من ثلاثة مليار دولار. وقال رئيس دائرة الاستثمار والصناعة والسياحة بالولاية معتصم الطاهر لوكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا ” يوم السبت إن الولاية حريصة على تحقيق الامن الغذائى للاهالى وتصدير الفائض للخارج وولايات الجوار. Advertisements وأوضح أن أهم فرص الاستثمار الزراعي تتمثل في زراعة القمح والحبوب الغذائية وزراعة الأعلاف والفواكه،بالإضافة إلى زراعة التمور والنباتات الطبية والعطرية والخضروات والإنتاج الحيواني والخدمات الزراعية المساندة والمسالخ والصناعات الغذائية. وأكد ان الاستثمار فى القطاع الصناعى بنهر النيل هدف ولائى و قومى لتنفيذ البرامج التنموية فى مجالات الصناعة . وأشار الى فرص الاستثمار بالقطاع الصناعى والمتمثلة فى تشجيع مدن ومجمعات صناعية وتشجيع الصناعات التحويلية وقيام صناعة مواد البناء.

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