مجلس الهلال يتراجع عن التعاقد مع المدرب المصري حمادة صدقي

الخليج 365 : برز اتجاه كبير داخل مجلس إدارة نادي الهلال لإعادة النظر في أمر التعاقد مع المدرب المصري حمادة صدقي ومعاودة الاتصال بمدرىين،آخرين وقالت مصادر خاصه ل (سودانا فوق) ان عدد من المدربين اكدوا اتصال إدارة الهلال بهم مجددا لتولي الإدارة الفنية.

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