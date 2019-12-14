مجلس الهلال يتراجع عن التعاقد مع المدرب المصري حمادة صدقي

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الخليج 365 :
برز اتجاه كبير داخل مجلس إدارة نادي الهلال لإعادة النظر في أمر التعاقد مع المدرب المصري حمادة صدقي ومعاودة الاتصال بمدرىين،آخرين وقالت مصادر خاصه ل (سودانا فوق) ان عدد من المدربين اكدوا اتصال إدارة الهلال بهم مجددا لتولي الإدارة الفنية.
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