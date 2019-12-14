(رؤيا منامية) تقود فنان سوداني باعتزال الغناء

الخليج 365 : كشفت مصادر مقربة من الفنان الشاب أحمد فتح الله الشهير ب (البندول) عن التحول الكبير الذي طرا على شخصية ذلك الفنان عقب رؤية منامية ربما كانت السبب في اعتزاله الفن بشكل نهائي وزادت،المصادر ان التحول في شخصية البندول وضح جايا من خلال ابتعاده عن كل ما يثير الجدل ومفارقته لعدد من أصدقائه القدامى.

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