(الغربال) يفاجيء الجميع ويصل الخرطوم

الخليج 365 : فاجا لاعب المريخ مطلق السراح محمد عبد الرحمن الشهير بالغربال الجميع ووصل الي الخرطوم اليوم بعد أن كان متوقع سفر من الدوحه إلى الإمارات من أجل الانضمام لنادي اتحاد كلباء. وعلمت (سودانا فوق)ان اللاعب محمد عبد الرحمن رفض الأدلاء باي تصريحات عند مغادرته الدوحه واكتفي بالقول ربنا قدم الفيهو الخير،الجدير بالذكر أن اللاعب قضي فترة علاج طويلة في الدوحه بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة المريخ والنجم الساحلي في نصف نهائي البطولة العربية العام الماضي وتلقى عدد من العروض للاحتراف في الجزائر والإمارات. المادة السابقة عاجل: الحكم بالسجن 10 سنوات على الرئيس المخلوع البشير بتهم الفساد المالي المقالة القادمة (رؤيا منامية) تقود فنان سوداني باعتزال الغناء

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