عاجل: الحكم بالسجن 10 سنوات على الرئيس المخلوع البشير بتهم الفساد المالي

شهاب محمد - الخرطوم - 14 ديسمبر، 2019 الخليج 365: المادة السابقة النطق بالحكم في قضية المخلوع البشير اليوم المقالة القادمة (الغربال) يفاجيء الجميع ويصل الخرطوم

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