النطق بالحكم في قضية المخلوع البشير اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حدد قاضي محكمة الاستئناف الصادق عبد الرحمن جلسة اليوم للنطق بالحكم في قضية الرئيس السابق عمر البشير، وكان قاضي المحكمة قد أغلق قضيتي الاتهام والدفاع، وأودعت المرافعات الختامية للطرفين منضدة المحكمة.

وبحسب الاتهام، فإن البشير يواجه تهماً تتعلق بمخالفة النقد الأجنبي، وقانون الثراء الحرام والمشبوه. صحيفة السوداني

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