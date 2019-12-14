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الخليج 365 :
نفذ الساحر الأمريكي الشهير “زاك كينج” ، خدعة جديدة أثارت دهشة متابعيه . ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية ، فيديو للخدعة التي نفذها زاك ، وهي الطيران على عصا مكنسة سحرية ، على غرار سلسلة أفلام “هاري بوتر” الشهيرة . وظهر زاك بالفعل وهو يركب عصا المكنسة السحرية ويطير بها ، في أحد شوارع كاليفورنيا قبل أن يكشف عن الخدعة في نهاية المقطع . وعندما توقف “زاك” ، تبين أنه قد استخدم مرآة ووضع قدم وهمية أمام المرآة لتظهر كأنها قدمه ، بينما كان يستخدم لوح تزلج . جدير بالذكر أن “زاك” 29 عامًا ، لديه 28.2 مليون متابع على تطبيق TikTok و 5.14 مليون مشترك على موقع يوتيوب .
كانت هذه تفاصيل خبر ساحر أمريكي يطير على عصا مكنسة .. ومفاجأة لحظة الكشف عن الخدعة.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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